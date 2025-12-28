Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте - РИА Новости, 28.12.2025
15:07 28.12.2025 (обновлено: 18:00 28.12.2025)
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте - РИА Новости, 28.12.2025
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, какое послание передала президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 28.12.2025
россия, мария захарова, владимир путин, общество, павел зарубин
Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Общество, Павел Зарубин
Захарова раскрыла, что за послание передала Путину в конверте

Захарова: переданное Путину в конверте послание было отчетом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, какое послание передала президенту Владимиру Путину.
«
"Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось", — отметила она в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".
Дипломат добавила, что телеведущий Владимир Соловьев ранее прочитал это послание и одобрил его вручение главе государства.
Захарова передала послание в конверте в среду после того, как Путин наградил ее орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и подарил шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. В этот же день представитель МИД отмечала свой юбилей.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Захарова показала подарок Путина
26 декабря, 01:22
 
РоссияМария ЗахароваВладимир ПутинОбществоПавел Зарубин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
