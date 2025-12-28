Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков не стал раскрывать, кто именно из его друзей облил президента РФ Владимира Путина красным вином.
Российский лидер в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия" вспоминал, как приехал на один из юбилеев режиссера к нему в гости и один из друзей Михалкова облил его красным вином. Президент отметил, что виновник "очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь". Путин тогда пошутил, что обливший его друг кинорежиссера "все-таки свое слово не сдержал и продолжает это делать" - правда, "в рамках разумного".
"Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?" - смеясь, сказал Михалков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он вспомнил и реакцию присутствовавшего там директора Росгвардии Виктора Золотова, и реакцию самого главы государства на произошедшее.
"Я помню мысли и ощущения Виктора Васильевича Золотова, который стоял сзади и сказал очень русскую фразу. Гениальная реакция президента была. Причем человек, который это сделал, сказал: "Я вам куплю новую рубашку". Он говорит: "Спасибо, у меня есть", - рассказал Михалков.
