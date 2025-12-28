Рейтинг@Mail.ru
Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином - РИА Новости, 28.12.2025
14:45 28.12.2025
Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином
Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином
россия, никита михалков, владимир путин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Никита Михалков, Владимир Путин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
© РИА НовостиНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Никита Михалков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков не стал раскрывать, кто именно из его друзей облил президента РФ Владимира Путина красным вином.
Российский лидер в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия" вспоминал, как приехал на один из юбилеев режиссера к нему в гости и один из друзей Михалкова облил его красным вином. Президент отметил, что виновник "очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь". Путин тогда пошутил, что обливший его друг кинорежиссера "все-таки свое слово не сдержал и продолжает это делать" - правда, "в рамках разумного".
"Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?" - смеясь, сказал Михалков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он вспомнил и реакцию присутствовавшего там директора Росгвардии Виктора Золотова, и реакцию самого главы государства на произошедшее.
"Я помню мысли и ощущения Виктора Васильевича Золотова, который стоял сзади и сказал очень русскую фразу. Гениальная реакция президента была. Причем человек, который это сделал, сказал: "Я вам куплю новую рубашку". Он говорит: "Спасибо, у меня есть", - рассказал Михалков.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
20 октября, 15:11
 
РоссияНикита МихалковВладимир ПутинВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
