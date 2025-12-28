Михалков не стал раскрывать, кто из его друзей облил Путина вином

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков не стал раскрывать, кто именно из его друзей облил президента РФ Владимира Путина красным вином.

"Я помню мысли и ощущения Виктора Васильевича Золотова, который стоял сзади и сказал очень русскую фразу. Гениальная реакция президента была. Причем человек, который это сделал, сказал: "Я вам куплю новую рубашку". Он говорит: "Спасибо, у меня есть", - рассказал Михалков.