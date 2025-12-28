Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года срока размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах размещения отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, соответствующий документ Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года срока размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах размещения отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет до 1 января 2028 года размещать ТКО на полигонах, которые эксплуатировались по состоянию на 1 января 2019 года, но не были внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, или были внесены в реестр, но их проектная вместимость превышена.

Согласно документу, для размещения ТКО такие объекты должны быть включены региональными властями в специальный перечень на территории субъекта РФ . Включение возможно при наличии положительного заключения Минприроды РФ и утвержденного плана по созданию или реконструкции современных объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, которые заменят старые полигоны. Закон предусматривает, что такой план утверждается высшим должностным лицом субъекта РФ и подлежит согласованию с Российским экологическим оператором (РЭО).

Перечни размещаются в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов. Минприроды утвердит порядок формирования и изменения перечня, требования к включению объекта размещения ТКО в перечень, порядок подготовки заключения, порядок согласования РЭО плана и требования к плану, основания и порядок исключения объекта размещения ТКО из перечня, уточняется в документе.

Закон устанавливает, что объект размещения ТКО, включенный в перечень, включается в территориальную схему обращения с отходами с возможностью размещения их на таком объекте не позднее 1 января 2028 года. Объект подлежит исключению из перечня в случае нарушения сроков реализации плана. Мониторинг реализации плана осуществляет Минприроды РФ.

Кроме того, до 31 марта 2027 года продлевается срок, в течение которого эксплуатация отдельных объектов капитального строительства должна осуществляться с применением технологических процессов с технологическими показателями, не превышающими уровни наилучших доступных технологий.