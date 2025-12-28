Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/putin-2065177620.html
Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах
Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года срока размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах размещения... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:41:00+03:00
2025-12-28T14:41:00+03:00
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
евразийский экономический союз
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
https://ria.ru/20251228/putin-2065177230.html
https://ria.ru/20251110/kabmin-2053880161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), евразийский экономический союз, политика
Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Евразийский экономический союз, Политика
Путин подписал закон о продлении срока размещения ТКО на полигонах

Путин продлил до 2028 года срок размещения ТКО на новых полигонах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года срока размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах размещения отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет до 1 января 2028 года размещать ТКО на полигонах, которые эксплуатировались по состоянию на 1 января 2019 года, но не были внесены в государственный реестр объектов размещения отходов, или были внесены в реестр, но их проектная вместимость превышена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин продлил аккредитацию "Россельхозцентра" на четыре года
14:37
Согласно документу, для размещения ТКО такие объекты должны быть включены региональными властями в специальный перечень на территории субъекта РФ. Включение возможно при наличии положительного заключения Минприроды РФ и утвержденного плана по созданию или реконструкции современных объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, которые заменят старые полигоны. Закон предусматривает, что такой план утверждается высшим должностным лицом субъекта РФ и подлежит согласованию с Российским экологическим оператором (РЭО).
Перечни размещаются в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов. Минприроды утвердит порядок формирования и изменения перечня, требования к включению объекта размещения ТКО в перечень, порядок подготовки заключения, порядок согласования РЭО плана и требования к плану, основания и порядок исключения объекта размещения ТКО из перечня, уточняется в документе.
Закон устанавливает, что объект размещения ТКО, включенный в перечень, включается в территориальную схему обращения с отходами с возможностью размещения их на таком объекте не позднее 1 января 2028 года. Объект подлежит исключению из перечня в случае нарушения сроков реализации плана. Мониторинг реализации плана осуществляет Минприроды РФ.
Кроме того, до 31 марта 2027 года продлевается срок, в течение которого эксплуатация отдельных объектов капитального строительства должна осуществляться с применением технологических процессов с технологическими показателями, не превышающими уровни наилучших доступных технологий.
Также до 1 января 2028 года продлевается срок, в течение которого по общему правилу в отношении ввозимых импортерами из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, товаров, упаковки не применяется отдельное положение правил взимания экологического сбора.
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО
10 ноября, 09:37
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Евразийский экономический союзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала