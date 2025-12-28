Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025

Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия
14:23 28.12.2025
Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия
Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении переходного периода до 1 января 2027 года, предоставляющего возможность на хранение оружия на... РИА Новости, 28.12.2025
общество
https://ria.ru/20250707/putin-2027705162.html
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия

В РФ продлили переходный период хранения оружия на основе разрешений ДНР и ЛНР

Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Концерн "Калашников"
Демонстрационная стрельба из гладкоствольного самозарядного карабина Сайга-12 . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении переходного периода до 1 января 2027 года, предоставляющего возможность на хранение оружия на основании разрешений, выданных ранее органами внутренних дел Украины, госорганами ДНР и ЛНР.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается продление до 1 января 2027 года периода, в течение которого действуют разрешительные документы на хранение, ношение и использование находящегося в собственности граждан РФ и юрлиц оружия и патронов к нему, выданные органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР.
В случае истечения срока действия указанных разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в органы внутренних дел РФ до завершения обязательного подтверждения соответствия и получения разрешений на хранение оружия, выданных Росгвардией или его территориальным органом. В противном случае такие оружие и патроны к нему подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством РФ об оружии.
Также предусматривается, что с 1 января 2027 года запрещаются хранение находящихся в собственности граждан РФ и юридических лиц оружия и патронов к нему, в отношении которых Росгвардией или его территориальным органом не выданы разрешения на хранение. Такие оружие и патроны подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством РФ.
Уточняются положения, регламентирующие взаимодействие органов ФСБ с российскими и иностранными учреждениями. В частности, предусматривается, что органы ФСБ вправе получать на безвозмездной основе копии баз данных (частей баз данных), принадлежащих организациям и содержащих информацию, необходимую для выполнения возложенных на указанные органы обязанностей.
Закон вступает в силу с 31 декабря 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии
7 июля, 16:33
 
