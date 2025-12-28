Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении переходного периода до 1 января 2027 года, предоставляющего возможность на хранение оружия на основании разрешений, выданных ранее органами внутренних дел Украины, госорганами ДНР и ЛНР.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается продление до 1 января 2027 года периода, в течение которого действуют разрешительные документы на хранение, ношение и использование находящегося в собственности граждан РФ и юрлиц оружия и патронов к нему, выданные органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР.

В случае истечения срока действия указанных разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в органы внутренних дел РФ до завершения обязательного подтверждения соответствия и получения разрешений на хранение оружия, выданных Росгвардией или его территориальным органом. В противном случае такие оружие и патроны к нему подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством РФ об оружии.

Также предусматривается, что с 1 января 2027 года запрещаются хранение находящихся в собственности граждан РФ и юридических лиц оружия и патронов к нему, в отношении которых Росгвардией или его территориальным органом не выданы разрешения на хранение. Такие оружие и патроны подлежат изъятию в порядке, установленном законодательством РФ.

Уточняются положения, регламентирующие взаимодействие органов ФСБ с российскими и иностранными учреждениями. В частности, предусматривается, что органы ФСБ вправе получать на безвозмездной основе копии баз данных (частей баз данных), принадлежащих организациям и содержащих информацию, необходимую для выполнения возложенных на указанные органы обязанностей.