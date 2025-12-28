В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине

"Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря", - сказал РИА Новости Михаил Шишков.

Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.