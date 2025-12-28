Рейтинг@Mail.ru
В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине - РИА Новости, 28.12.2025
04:07 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/putin-2065127234.html
В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине
В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине - РИА Новости, 28.12.2025
В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине
На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T04:07:00+03:00
2025-12-28T04:07:00+03:00
россия
валаам
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063665340_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_71cba26d884ae555d2fd546616b14aa9.jpg
https://ria.ru/20251012/lukashenko-2047848793.html
https://ria.ru/20251113/podarok-2054759231.html
россия
валаам
белоруссия
россия, валаам, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Валаам, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Валааме рассказали, что изображено на подаренной Путину картине

РИА Новости: на подаренной Путину картине изображен главный собор Валаама

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину картину. В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует передать российскому президенту подарок на его день рождения - картину с пейзажами Валаама. Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины.
Лукашенко планирует лично передать Путину подарок на день рождения
12 октября, 21:20
"Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря", - сказал РИА Новости Михаил Шишков.
Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
РоссияВалаамБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
