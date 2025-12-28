https://ria.ru/20251228/prototip-2065250651.html
Два прототипа беспилотного истребителя Kızılelma провели совместный полет
СТАМБУЛ, 28 дек – РИА Новости. Два прототипа разработанного турецким производителем Baykar беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma впервые в истории авиации выполнили совместный полет при поддержке "умных" алгоритмов, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Baykar.
"В ходе испытаний на полигоне в Чорлу прототипы Kızılelma PT3 и PT5 провели совместный полет в формации с автономным боевым пилотом при поддержке умных алгоритмов авиафлота. Таким образом, впервые в истории мировой авиации два беспилотных летательных аппарата совершили совместный полет автономно в формации", - говорится в полученном агентством пресс-релизе.
Отмечается, что БПЛА взлетели друг за другом, а после достижения определенной высоты прототипы действовали в координации. "Благодаря этому технологическому достижению автономные системы могут выполнять сложные воздушные миссии, которые традиционно выполняли истребители с пилотами. Данная опция позволяет нескольким беспилотным платформам автономно позиционироваться и выполнять совместные миссии под руководством одного лидера", - заявили в компании.
В ноябре Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами "воздух-воздух", это беспрецедентное событие, утверждает производитель.
Отмечается, что беспилотный истребитель может обнаруживать вражеские самолеты с очень больших расстояний благодаря передовым бортовым датчикам, концепции "видеть, пока его не видят, наносить удар, не будучи атакованным".
Baykar является крупнейшим производителем БПЛА в мире, заключив контракты на экспорт с 37 странами. Экспорт приносит компании 90% выручки.