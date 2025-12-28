Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail.

"Бактерии прекрасно размножаются во влажной и теплой среде, а именно такой становится ваша мойка, когда вы замачиваете посуду", — цитирует газета заявление доктора Брайана Лабуса, эксперта по общественному здоровью из Университета Невады.

Отмечается, что в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.

Согласно исследованию Кардиффского столичного университета, в котором ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.

По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.

E. coli может быть смертельной, так как вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.