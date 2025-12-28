Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/privychka-2065244306.html
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды - РИА Новости, 28.12.2025
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды
Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:48:00+03:00
2025-12-28T22:48:00+03:00
здоровье
в мире
происшествия
рак
рак толстой кишки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994347835_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_fd4435baefee1e52cb3d37911023cca6.jpg
https://ria.ru/20251227/myasnikov-2065064624.html
https://ria.ru/20251105/privychka-2053074160.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994347835_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_c3c2f659f75bb0ef6de8c9226d9f7b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, в мире, происшествия, рак, рак толстой кишки
Здоровье, В мире, Происшествия, Рак, Рак толстой кишки
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды

DM: привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям

© iStock.com / vovashevchukМытье посуды
Мытье посуды - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© iStock.com / vovashevchuk
Мытье посуды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail.
"Бактерии прекрасно размножаются во влажной и теплой среде, а именно такой становится ваша мойка, когда вы замачиваете посуду", — цитирует газета заявление доктора Брайана Лабуса, эксперта по общественному здоровью из Университета Невады.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
27 декабря, 15:57
Отмечается, что в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.
Согласно исследованию Кардиффского столичного университета, в котором ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.
По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.
E. coli может быть смертельной, так как вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют использовать посудомоечную машину, где это возможно, так как более высокие температуры могут убить вредные микробы. Кроме того, следует обрабатывать губки для мытья посуды в посудомоечной машине, так как высокие температуры убивают бактерии, скапливающиеся в них.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
5 ноября, 22:48
 
ЗдоровьеВ миреПроисшествияРакРак толстой кишки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала