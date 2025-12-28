https://ria.ru/20251228/privychka-2065244306.html
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды
Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail. РИА Новости, 28.12.2025
Ученые назвали смертельно опасную привычку, связанную с мытьем посуды
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Привычка оставлять грязную посуду в раковине на ночь приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail.
"Бактерии прекрасно размножаются во влажной и теплой среде, а именно такой становится ваша мойка, когда вы замачиваете посуду", — цитирует газета заявление доктора Брайана Лабуса, эксперта по общественному здоровью из Университета Невады.
Отмечается, что в кухонной мойке могут скапливаться различные нежелательные бактерии, в том числе фекальные кишечные палочки типа коли, патогены пищевого происхождения и даже бактерии с кожи.
Согласно исследованию Кардиффского столичного университета, в котором ученые проанализировали 46 кухонь в британских домах, мойки содержат больше бактерий, чем другие участки.
По данным Daily Mail, часто это также связано с подготовкой сырой пищи, включая мытье птицы. Наиболее распространены патогены E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae.
E. coli может быть смертельной, так как вызывает лихорадку, рвоту и диарею, а также связана с ростом случаев рака толстой кишки у людей младше 50 лет.
Чтобы снизить риск пищевого отравления, специалисты советуют использовать посудомоечную машину, где это возможно, так как более высокие температуры могут убить вредные микробы. Кроме того, следует обрабатывать губки для мытья посуды в посудомоечной машине, так как высокие температуры убивают бактерии, скапливающиеся в них.