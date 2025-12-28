Амурского тигра, выходившего к людям в Приморье, выпустили в тайгу

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Амурского тигра, которого отловили после выходов к людям у села Барабаш Приморского края, выпустили в тайге, снабдив спутниковым ошейником, сообщает Центр реабилитации "Тигр".

Местные жители ранее сообщали в соцсетях, что хищник подходит к селам Хасанского округа. О поимке конфликтного тигра власти Приморья информировали 26 декабря. Отмечалось, что это самец в возрасте до трех лет. Его доставили в реабилитационный центр для осмотра.

"Молодой хищник, отловленный в селе Барабаш, был выпущен в глухой тайге, в отдаленном и малонаселенном районе Приморского края , где отмечается высокая плотность копытных животных — его природной кормовой базы", - говорится в сообщении.

На тигра надели спутниковый ошейник, чтобы специалисты могли отслеживали его передвижения и убедиться, что зверь успешно адаптировался к жизни в дикой природе.

Правительство Приморья сообщает, что по результатам обследования тигр оказался здоров. Власти также отметили, что многолетняя практика показывает эффективность метода транслокации, потому что тигры, которых однажды отловили, больше не предпринимают попыток выхода к людям и выбирают для жизни отдаленные уголки тайги.