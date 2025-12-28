Рейтинг@Mail.ru
09:07 28.12.2025
Президент Южной Осетии привез участникам СВО гуманитарный груз
южная осетия, алан гаглоев, вооруженные силы рф
Южная Осетия, Алан Гаглоев, Вооруженные силы РФ
Президент Южной Осетии привез участникам СВО гуманитарный груз

Глава МИД Джиоев: президент Южной Осетии привез участникам СВО гуманитарный груз

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, побывавший ранее в зоне спецоперации, привез участникам СВО гуманитарный груз, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
"На днях президент республики Алан Эдуардович Гаглоев посетил с гуманитарной миссией зону специальной военной операции. Он передал гуманитарный груз", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что глава государства передал груз в подразделения, в которых служат жители Южной Осетии, а также в подразделения, связанные с четвертой военной базой ВС РФ, дислоцированной в республике.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава МИД Южной Осетии назвал число участвующих в СВО граждан страны
06:21
Южная ОсетияАлан ГаглоевВооруженные силы РФ
 
 
