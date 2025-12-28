Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО - РИА Новости, 28.12.2025
10:07 28.12.2025 (обновлено: 11:24 28.12.2025)
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО - РИА Новости, 28.12.2025
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке выделят более 280 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:07:00+03:00
2025-12-28T11:24:00+03:00
экономика
дальний восток
приморский край
правительство рф
дальний восток
приморский край
экономика, дальний восток, приморский край, правительство рф
Экономика, Дальний Восток, Приморский край, Правительство РФ
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

Правительство направит 280 млн рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке выделят более 280 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остается одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", — говорится в релизе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Правительство выделит почти пять миллиардов рублей 15 организациям в ДФО
24 ноября, 10:41
Финансирование предназначено для Якутии и Приморского края.
Правительство софинансирует развитие центров экономического роста в ДФО с 2018 года по поручению президента. Там реализуют проекты, связанные со строительством жилья по программе "Дальневосточный квартал", модернизацией социальной инфраструктуры, ТОР, технологической базы промышленных предприятий и объектов ЖКХ.
В бюджете на 2026-2028 годы на эти цели планируют выделить более 111 миллиардов рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
МСП Дальнего Востока привлекло свыше 30 миллиардов рублей за счет господдержки
3 августа, 10:12
 
ЭкономикаДальний ВостокПриморский крайПравительство РФ
 
 
