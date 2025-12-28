В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

"Чапаевск, улица Суворова, 187. Горел частный дом на площади 70 квадратных метров. В 20.44 локализация, в 21.05 ликвидация (20.05 мск – ред.). Погиб ребенок 2017 года рождения. Пострадали 3 человека, 1 человек спасен", - рассказали в областном управлении.

В свою очередь в пресс-службе здравоохранения Самарской области уточнили, что трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.