В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.12.2025
12:48 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/pozhar-2065164228.html
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 28.12.2025
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
Восьмилетний ребенок погиб, трое человек пострадали в результате возгорания частного дома в городе Чапаевск Самарской области в субботу, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:48:00+03:00
2025-12-28T12:48:00+03:00
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме

В Чапаевске при пожаре в частном доме погиб восьмилетний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб, трое человек пострадали в результате возгорания частного дома в городе Чапаевск Самарской области в субботу, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
"Чапаевск, улица Суворова, 187. Горел частный дом на площади 70 квадратных метров. В 20.44 локализация, в 21.05 ликвидация (20.05 мск – ред.). Погиб ребенок 2017 года рождения. Пострадали 3 человека, 1 человек спасен", - рассказали в областном управлении.
В главке МЧС добавили, что для ликвидации пожара привлекались 20 человек и 4 единицы техники.
В свою очередь в пресс-службе здравоохранения Самарской области уточнили, что трое пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии тяжелой и средней степени тяжести.
