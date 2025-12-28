https://ria.ru/20251228/pozhar-2065164228.html
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
Восьмилетний ребенок погиб, трое человек пострадали в результате возгорания частного дома в городе Чапаевск Самарской области в субботу, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.12.2025
В Самарской области ребенок погиб при пожаре в частном доме
