Рейтинг@Mail.ru
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 28.12.2025 (обновлено: 14:09 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/postavki-2065173858.html
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов - РИА Новости, 28.12.2025
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов
Великобритания и Германия заключили контракт на поставку современной военной техники для артиллерии на сумму около 70 миллионов долларов, следует из заявления... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:08:00+03:00
2025-12-28T14:09:00+03:00
в мире
германия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20251227/britaniya-2065010307.html
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, великобритания
В мире, Германия, Великобритания
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов

Британия заключила контракт с ФРГ на поставку военной техники на $70 млн

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Великобритания и Германия заключили контракт на поставку современной военной техники для артиллерии на сумму около 70 миллионов долларов, следует из заявления британского правительства.
"Великобритания подписала контракт с Германией на 52 миллиона фунтов (около 70,3 миллионов долларов - ред.) на (поставку - ред.) современной военной (техники для - ред.) артиллерии... В рамках сделки Великобритания получит современную платформу Early Capability Demonstrator (ECD) (колесной самоходной гаубицы - ред.) RCH 155, а еще две будут отправлены в Германию для совместных испытаний", - говорится в публикации на сайте правительства.
Там же отмечается, что RCH 155 устанавливается на БТР Boxer и способна развивать скорость до 100 километров в час, а также поражать цели, находящиеся на расстоянии в 70 километров.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет
Вчера, 03:37
 
В миреГерманияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала