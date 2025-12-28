Российский опыт в энергетике может быть интересен Филиппинам, считает посол

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский опыт в области малой атомной энергетики, включая плавучие атомные электростанции (ПАЭС) и кадровую подготовку, может быть интересен Филиппинам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.

По его словам, в условиях увеличения спроса на электроэнергию и курса на снижение зависимости от угольной генерации правительство Филиппин рассматривает атомную энергетику как перспективный источник стабильной и низкоуглеродной энергии.