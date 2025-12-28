Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил интерес филиппинцев к изучению русского языка - РИА Новости, 28.12.2025
16:08 28.12.2025
Посол России оценил интерес филиппинцев к изучению русского языка
в мире
россия
филиппины
марат павлов
мгимо
санкт-петербургский государственный университет
в мире, россия, филиппины, марат павлов, мгимо, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, Филиппины, Марат Павлов, МГИМО, Санкт-Петербургский государственный университет
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Интерес филиппинцев к изучению русского языка и культуры России сохраняет устойчивость и набирает темп, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
"Интерес филиппинцев к русскому языку и культуре России мы оцениваем как устойчивый и, что особенно важно, он набирает темп", - сказал глава дипмиссии.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Русский язык стал обязательным в школах в КНДР
27 ноября, 13:39
По его словам, в 2025 году в этом направлении были достигнуты важные результаты. В частности, в конце ноября был открыт первый на Филиппинах "Русский центр", который стал культурно-образовательной площадка для изучения русского языка, а также истории и культуры России.
Как отметил Павлов, другим важным итогом уходящего года стала проведенная впервые Конференция по русскому языку, в которой приняли участие более 80 человек, включая представителей академического сообщества и простых филиппинцев.
По уточнению посла, также важной составляющей гуманитарного российско-филиппинского сотрудничества являются образовательные обмены.
"Между рядом российских (МГУ, МГИМО, СПбГУ) и филиппинских вузов (Манильский университет, "Новая Эра") действуют соглашения о сотрудничестве, а филиппинские студенты, хотя их пока немного, ежегодно приезжают на обучение в Россию по линии правительственной квоты РФ", - отметил глава дипмиссии.
Как уточнил посол, филиппинские студенты осваивают самые разные специальности - от медицины и инженерных наук до гуманитарных дисциплин.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Институт Пушкина начал программу продвижения русского языка в Колумбии
2 ноября, 07:09
 
