Посол России оценил интерес филиппинцев к изучению русского языка

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Интерес филиппинцев к изучению русского языка и культуры России сохраняет устойчивость и набирает темп, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
"Интерес филиппинцев к русскому языку и культуре России мы оцениваем как устойчивый и, что особенно важно, он набирает темп", - сказал глава дипмиссии.
По его словам, в 2025 году в этом направлении были достигнуты важные результаты. В частности, в конце ноября был открыт первый на Филиппинах "Русский центр", который стал культурно-образовательной площадка для изучения русского языка, а также истории и культуры России.
Как отметил Павлов, другим важным итогом уходящего года стала проведенная впервые Конференция по русскому языку, в которой приняли участие более 80 человек, включая представителей академического сообщества и простых филиппинцев.
По уточнению посла, также важной составляющей гуманитарного российско-филиппинского сотрудничества являются образовательные обмены.
Как уточнил посол, филиппинские студенты осваивают самые разные специальности - от медицины и инженерных наук до гуманитарных дисциплин.