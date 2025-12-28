Рейтинг@Mail.ru
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/posol-2065139444.html
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos - РИА Новости, 28.12.2025
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos
Проект крылатой российско-индийской ракеты BrahMos вызывает интерес у многих стран мира, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:26:00+03:00
2025-12-28T08:26:00+03:00
в мире
индия
россия
москва
brahmos aerospace
нпо машиностроения
брамос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954320873_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1b1fa3cbbbbcf29d08443133edc2a56e.jpg
https://ria.ru/20251211/peskov-2061493278.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954320873_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39451e0457f7b96c53716f669bfb34b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
В мире, Индия, Россия, Москва, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos

Посол Кумар: проект ракеты BrahMos вызывает интерес у многих стран мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Проект крылатой российско-индийской ракеты BrahMos вызывает интерес у многих стран мира, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны: от закупок оборудования до создания совместных предприятий, совместного производства, и, я бы даже сказал, совместного проектирования. Проект ракет BrahMos – хороший пример совместного проектирования и производства крылатых ракет, который сегодня вызывает интерес многих стран за пределами Индии и России", - сказал дипломат.
BrahMos Aerospace - совместное российско-индийское предприятие, оно производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
Новый комплекс Brahmos в Лакхнау был открыт в мае этого года. Как отмечалось ранее, он располагает всеми современными возможностями для комплексной сборки, испытаний и окончательной проверки качества ракет. Ожидается, что новый завод, созданный в рамках оборонно-промышленного коридора в штате Уттар-Прадеш, будет производить от 80 до 100 ракет BrahMos в год.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков рассказал о совместных проектах России с Индией и Китаем
11 декабря, 18:28
 
В миреИндияРоссияМоскваBrahMos AerospaceНПО МашиностроенияБрамос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала