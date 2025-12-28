Явка на выборах в Косово за первые четыре часа составила 8,41 процента

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Явка за первые четыре часа голосования на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово составила 8,41%, голосование проходит без инцидентов, сообщила Центральная избирательная комиссия самопровозглашенного Косово.

Волеизъявление идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) более чем на 2,6 тысячи участков. Правом голоса обладают 2 миллиона 76 тысяч 290 жителей Косово , из них 77,8 тысячи за границей.

Согласно данным по явке на официальном портале ЦИК к 11.00 (13.00 мск) правом голоса воспользовались 8,41% или 168 179 жителей Косово и Метохии. Самую высокую явку, от 10% до 15% показывают Приштина и населенные сербами муниципалитеты на севере края. Об инцидентах не сообщается.

В субботу прошло голосование в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом. Как сообщил избирком, своим правом воспользовались и находящиеся под спецсудом за военные преступления 1998-1999 годов косовский "экс-президент" Хашим Тачи , два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели и другие.

На 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат.

В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и ещё 10 для остальных местных народов и этнических групп.

Выборы призваны сохранить у власти или отправить в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти

По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.

Согласно последним результатам соцопросов, крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово ( ОАК ).

Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия, умеренный еврореформистский "Демократический союз Косово" (LDK). В прошлом созыве у них было 20 депутатских мест.

Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии.

"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.