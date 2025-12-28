https://ria.ru/20251228/pogoda-2065248563.html
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад - РИА Новости, 28.12.2025
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, сообщили... РИА Новости, 28.12.2025
Поселок Красная Поляна в Сочи накрыл снегопад, работает снегоуборочная техника