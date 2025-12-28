Рейтинг@Mail.ru
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад - РИА Новости, 28.12.2025
23:28 28.12.2025
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, сообщили... РИА Новости, 28.12.2025
сочи
красная поляна
сочи
красная поляна
сочи, красная поляна, гибдд мвд рф, новый год, происшествия
Сочи, Красная Поляна, ГИБДД МВД РФ, Новый год, Происшествия
Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад

Поселок Красная Поляна в Сочи накрыл снегопад, работает снегоуборочная техника

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Снег в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Сочинский поселок Красная Поляна накрыл обильный снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника, сотрудники ГАИ несут службу в усиленном режиме, сообщили в госавтоинспекции Сочи.
Ранее в городской администрации сообщили об усилении неблагоприятных погодных условий в Сочи: прогнозировалось усиление ветра до 21 метра в секунду, гроза, мокрый снег на побережье и сильный снег в горах - до 50-60 миллиметров.
"В поселке Красная Поляна обильный снегопад. На автомобильных дорогах задействована снегоуборочная техника. Сотрудники Госавтоинспекции города Сочи также несут службу в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Сочи с учетом текущей погоды рекомендует водителям выезжать исключительно на зимней резине.
