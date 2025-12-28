Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Степногорск в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 28.12.2025 (обновлено: 16:00 28.12.2025)
ВС России освободили Степногорск в Запорожской области
ВС России освободили Степногорск в Запорожской области
Российские военные взяли Степногорск в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские военные взяли Степногорск в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск", — говорится в сводке.
Этот город расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к Запорожью. В начале декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов уточнил, что армия ведет бои за Приморское.

Бойцы "Днепра" также нанесли удары по противнику в районе населенных пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница в Запорожской области и Садовое в Херсонской.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
