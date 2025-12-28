https://ria.ru/20251228/podrazdelenie-2065157401.html
ВС России освободили Степногорск в Запорожской области
Российские военные взяли Степногорск в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.12.2025
ВС России освободили Степногорск в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" взяла Степногорск в Запорожской области
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Российские военные взяли Степногорск в Запорожской области, сообщило
Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск", — говорится в сводке.
Этот город расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к Запорожью. В начале декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов уточнил, что армия ведет бои за Приморское.
Бойцы "Днепра" также нанесли удары по противнику в районе населенных пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница в Запорожской области и Садовое в Херсонской.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада.