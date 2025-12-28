https://ria.ru/20251228/podarok-2065129493.html
Названа средняя цена детского шоколадного подарка в России на Новый год
Названа средняя цена детского шоколадного подарка в России на Новый год - РИА Новости, 28.12.2025
Названа средняя цена детского шоколадного подарка в России на Новый год
Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T04:46:00+03:00
2025-12-28T04:46:00+03:00
2025-12-28T04:46:00+03:00
общество
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/95/1562499587_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_c312cc53a6ceda529a7a1db63affc465.jpg
https://ria.ru/20251224/podarok-2064222574.html
https://ria.ru/20251215/podarok-2062022683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/95/1562499587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79dd9652aa4e3781dfd8636b3139d57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), новый год
Общество, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Новый год
Названа средняя цена детского шоколадного подарка в России на Новый год
РИА Новости: детский новогодний подарок в среднем стоит 450 рублей
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Шоколадный набор на Новый год весом 550 граммов включает в себя по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей", - сказал он.
Тренин отметил, что стоимость подарка за последний год увеличилась на 14,7%. В основном из-за скачка в 2024 году и в первой половине 2025 года биржевых котировок на какао-бобы, которые являются основным сырьем для шоколада.
"Важно учитывать, что производственный цикл от закупки сырья до появления готового шоколада на полке занимает около полугода. По этой причине недавнее удешевление какао-бобов пока не успело отразиться на розничных ценах для конечного потребителя", - отметил эксперт.
При этом карамель продемонстрировала минимальный рост цен, который за год составил 5,8%. Такая относительная стабильность объясняется устойчивой ситуацией на рынке сахара - ключевого ингредиента для карамели.
Тренин подчеркнул, что в этот период сахар даже подешевел благодаря рекордным объемам производства, которые превышают внутреннее потребление. Это сдержало рост стоимости конечного продукта.