05:54 28.12.2025 (обновлено: 05:59 28.12.2025)
Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР) у территории посольства Великобритании в Москве отображается в онлайн-сервисе "Google Карты", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
москва, великобритания, донецкая народная республика
Москва, Великобритания, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР) у территории посольства Великобритании в Москве отображается в онлайн-сервисе "Google Карты", выяснило РИА Новости.
Ранее компания отказывалась давать соответствующую информацию, но сейчас при поиске в сервисе территория у посольства Великобритании в Москве отображается как "площадь Луганской Народной Республики".
В Москве 22 июня 2022 года появилась площадь ДНР у посольства США. Также 1 июля власти Москвы запустили опрос с предложением жителям города выбрать место, которое назовут площадью ЛНР, им стала территория посольства Великобритании в Москве.
МоскваВеликобританияДонецкая Народная Республика
 
 
