https://ria.ru/20251228/ploschad-2065132146.html
Площадь ЛНР в Москве появилась в картах Google
Площадь ЛНР в Москве появилась в картах Google - РИА Новости, 28.12.2025
Площадь ЛНР в Москве появилась в картах Google
Площадь Луганской Народной Республики (ЛНР) у территории посольства Великобритании в Москве отображается в онлайн-сервисе "Google Карты", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:54:00+03:00
2025-12-28T05:54:00+03:00
2025-12-28T05:59:00+03:00
москва
великобритания
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065132280_0:11:1203:688_1920x0_80_0_0_6bc1e088ee0fbf94b81b935f28fd3869.png
https://ria.ru/20250211/zaliv-1998531943.html
москва
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065132280_62:0:994:699_1920x0_80_0_0_986f9d3891e84f487eeb91ff992d1632.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, великобритания, донецкая народная республика
Москва, Великобритания, Донецкая Народная Республика
Площадь ЛНР в Москве появилась в картах Google
РИА Новости: площадь ЛНР в Москве появилась в картах Google