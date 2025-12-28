Рейтинг@Mail.ru
Журналистам, освещающим переговоры Трампа и Зеленского, подали стейки - РИА Новости, 28.12.2025
23:40 28.12.2025
Журналистам, освещающим переговоры Трампа и Зеленского, подали стейки
Журналистам, освещающим переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, подали стейки и креветки, сообщает... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:40:00+03:00
2025-12-28T23:40:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
в мире, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Журналистам, освещающим переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, подали стейки и креветки, сообщает пресс-пул Белого дома.
Украинскую делегацию, как сообщало агентство РБК-Украина, угощают куриным супом, картофелем фри со стейками и тортом имени американского лидера.
У журналистов меню не хуже: стейк, кокосовые креветки, картофель фри, печенье, сосиски в тесте, а также вода с этикеткой Trump.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Перед ней президент США провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
В миреСШАФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
