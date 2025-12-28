https://ria.ru/20251228/peregovory-2065249807.html
Журналистам, освещающим переговоры Трампа и Зеленского, подали стейки
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Журналистам, освещающим переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, подали стейки и креветки, сообщает пресс-пул Белого дома.
Украинскую делегацию, как сообщало агентство РБК-Украина, угощают куриным супом, картофелем фри со стейками и тортом имени американского лидера.
У журналистов меню не хуже: стейк, кокосовые креветки, картофель фри, печенье, сосиски в тесте, а также вода с этикеткой Trump.
Это четвертая встреча Трампа
с Зеленским
и первая во Флориде
. Перед ней президент США
провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным
