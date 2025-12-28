"Нет никаких шансов": в США сделали резкое заявление о переговорах

"Нет никаких шансов, что Россия на это согласится", — сказал он, комментируя план, предложенный Зеленским.

"Путин с лета неоднократно говорил — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может", — резюмировал Дэвис.

Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.