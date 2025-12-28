Рейтинг@Mail.ru
"Нет никаких шансов": в США сделали резкое заявление о переговорах
06:47 28.12.2025 (обновлено: 15:55 28.12.2025)
"Нет никаких шансов": в США сделали резкое заявление о переговорах
Подполковник Дэвис: у Зеленского нет шансов продвинуть свой план по Украине

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию украинского конфликта, об этом заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис.
«
"Нет никаких шансов, что Россия на это согласится", — сказал он, комментируя план, предложенный Зеленским.
По мнению эксперта, требования, которые выдвигает глава киевского режима по поводу гарантий безопасности, территориального вопроса и присоединения к НАТО, абсолютно неконструктивны и не учитывают реальное положение Украины на переговорах. При этом, пояснил отставной военный, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия.
"Путин с лета неоднократно говорил — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может", — резюмировал Дэвис.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.
Телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную Штатами свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
