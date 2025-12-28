https://ria.ru/20251228/patsient-2065176246.html
В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал
В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал - РИА Новости, 28.12.2025
В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал
В Волгоградской области пациент психбольницы устроил побег и убил санитара, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета... РИА Новости, 28.12.2025
В Волгоградской области пациент психбольницы убил санитара и сбежал
