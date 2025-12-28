https://ria.ru/20251228/patriarkhlegoyda-2065248431.html
Искусственный интеллект не сможет заменить учителя, считают в РПЦ
2025-12-28T23:27:00+03:00
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит учителя, он может лишь стать ассистентом ученику, рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Конечно, никакой искусственный интеллект не может заменить учителя. Потому что образование всегда будет основываться на взаимодействии учителя и учеников, а вот помощником, ассистентом искусственный интеллект уже становится, и очень качественным. То есть очень много рутинной технической работы может выполнять нейросеть", - сказал Легойда
Легойда отметил, что сфера образования - ключевая для любой страны, и проблемы, с которыми сталкивается сегодня образование, беспокоят и церковь.
"Это тема важнейшая, где завязываются и развязываются узловые проблемы вообще нашей жизни... Если мы сегодня много говорим о том, чем определяется единство народа, единство страны, то это, конечно, семья, религия и образование. Потому что система образования, она и превращает во многом, вместе с семьей и верой, людей, живущих на одной большой территории, в единый народ", - заключил Легойда.