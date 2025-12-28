Искусственный интеллект не сможет заменить учителя, считают в РПЦ

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект не заменит учителя, он может лишь стать ассистентом ученику, рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

"Это тема важнейшая, где завязываются и развязываются узловые проблемы вообще нашей жизни... Если мы сегодня много говорим о том, чем определяется единство народа, единство страны, то это, конечно, семья, религия и образование. Потому что система образования, она и превращает во многом, вместе с семьей и верой, людей, живущих на одной большой территории, в единый народ", - заключил Легойда.