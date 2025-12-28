Овчинский: пять новостроек со старта реновации заселили в Южном Тушине

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пять жилых комплексов, рассчитанных в сумме на 1,2 тысячи квартир, передали под заселение со старта программы реновации в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жители Южного Тушина, участвующие в программе реновации, начали переезд в новые квартиры в 2022 году, когда была сдана первая новостройка. На сегодня, по словам руководителя департамента, в этом районе города под заселение переданы уже пять жилых комплексов, где спроектировано 1,2 тысячи квартир на более чем 70 тысяч "квадратов".

"Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Кроме того, в новостройках адаптировали 14 квартир для проживания маломобильных горожан и членов их семей. На сегодня в Южном Тушине переехали или находятся в процессе переселения около тысячи семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Территорию вокруг жилых многоэтажек, возведенных по реновации, также комплексно благоустраивают: там высаживают деревья, разбивают газоны и цветники. Во дворах новостроек, кроме того, появляются площадки для активного отдыха и занятий спортом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что построенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.