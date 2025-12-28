Глава МИД Южной Осетии назвал число участвующих в СВО граждан страны

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Около двух тысяч граждан Южной Осетии участвуют в спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
"Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины – малочисленный народ", — сказал Джиоев.
Он подчеркнул, граждане Южной Осетии участвуют в СВО в знак уважения России и признательности за поддержку.
"Мы уверены, что победа будет за Россией и за нами", — подчеркнул министр.
В сентябре министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 добровольцев из Южной Осетии, участвующих в СВО.
В октябре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с Джиоевым выразил руководству республики признательность за позицию относительно спецоперации. Он отметил помощь, которую южноосетинская сторона оказывает бойцам и жителям охваченных конфликтом субъектов. Президент республики Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарного содействия пострадавшим, подчеркнул Лавров.