Глава МИД Южной Осетии назвал число участвующих в СВО граждан страны

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Около двух тысяч граждан Южной Осетии участвуют в спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.

"Мы уверены, что победа будет за Россией и за нами", — подчеркнул министр.