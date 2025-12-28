Южная Осетия столкнулась с государственным терроризмом, заявил глава МИД

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Южная Осетия в годы президентства в Грузии Михаила Саакашвили столкнулась с настоящим государственным терроризмом с грузинской стороны, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.