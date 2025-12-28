Рейтинг@Mail.ru
Южная Осетия столкнулась с государственным терроризмом, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.12.2025
11:38 28.12.2025
Южная Осетия столкнулась с государственным терроризмом, заявил глава МИД
Южная Осетия в годы президентства в Грузии Михаила Саакашвили столкнулась с настоящим государственным терроризмом с грузинской стороны, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 28.12.2025
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
михаил саакашвили
южная осетия
грузия
абхазия
в мире, южная осетия, грузия, абхазия, михаил саакашвили
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Михаил Саакашвили
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Южная Осетия в годы президентства в Грузии Михаила Саакашвили столкнулась с настоящим государственным терроризмом с грузинской стороны, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
Он подчеркнул, что при Саакашвили давление Грузии на республику было огромным. Как пример этой политики собеседник привел создание грузинскими властями "временной администрации" Южной Осетии.
"Фактически страна находилась в условиях государственного терроризма, который осуществляла Грузия", - сказал министр.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
