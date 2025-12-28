Рейтинг@Mail.ru
21:29 28.12.2025
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Никаких форматов нашего двустороннего взаимодействия уже давно не осталось. В Польше о них не вспоминают. Экономические связи просели хуже некуда", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
При этом дипломат подчеркнул, что за последние годы Россия только отвечала на действия польской стороны, а не принимала инициативно меры, направленные на разрушение отношений с Варшавой.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш
22 декабря, 15:39
 
В миреРоссияПольшаВаршава
 
 
