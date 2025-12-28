https://ria.ru/20251228/ordash-2065232629.html
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат - РИА Новости, 28.12.2025
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Связи между Россией и Польшей в экономической сфере деградировали до наихудшего возможного состояния, считает временный поверенный в делах России в Польше... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:29:00+03:00
2025-12-28T21:29:00+03:00
2025-12-28T21:29:00+03:00
в мире
россия
польша
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
https://ria.ru/20251222/polsha-2063869065.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Экономические связи России с Польшей максимально плохи, заявил дипломат
Ордаш: экономические связи РФ с Польшей достигли наихудшего возможного состояния