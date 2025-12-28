Рейтинг@Mail.ru
OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей - РИА Новости, 28.12.2025
02:53 28.12.2025
OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей
OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей - РИА Новости, 28.12.2025
OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей
Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься... РИА Новости, 28.12.2025
технологии
Технологии
OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей

Сэм Альтман: OpenAI наймет ответственного за безопасность нейросетей

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - наймет главного специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, который будет заниматься выявлением угроз в этой области и способов борьбы с ними, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман.
"Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию", - написал Альтман на своей странице в соцсети Х.
Глава компании пояснил, что сейчас человечество входит в мир, где необходимо обладать более точным пониманием того, как можно злоупотребить возможностями нейросетей, а также - как исправить данные слабые стороны в продуктах OpenAI и не только.
К посту была прикреплена ссылка на описание должности. В ссылке для подачи заявки на работу говорится, что специалистам будут платить 555 тысяч долларов в год.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Подросткам нужна защита при использовании ИИ, заявил глава OpenAI
16 октября, 15:30
 
Технологии
 
 
