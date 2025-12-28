https://ria.ru/20251228/opasnost-2065203036.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.12.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 28.12.2025
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников