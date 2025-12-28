https://ria.ru/20251228/opasnost-2065133603.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 28.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
