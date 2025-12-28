https://ria.ru/20251228/ogranicheniya-2065123123.html
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:30:00+03:00
2025-12-28T02:30:00+03:00
2025-12-28T02:30:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg
https://ria.ru/20251228/rosaviatsiya-2065122782.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a670ae297bfa86cd053b50f383caa9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Пензы сняли временные ограничения на полеты