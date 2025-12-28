Во "Внуково" сняли временные ограничения на полеты

"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении авиагавани.