В "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
В "Шереметьево" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 28.12.2025
В "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T00:02:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
