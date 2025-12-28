Рейтинг@Mail.ru
В Одессе мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников военкомата
22:47 28.12.2025
В Одессе мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников военкомата
в мире
украина
одесса
артем дмитрук
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
В Одессе мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников военкомата

Депутат Дмитрук: в Одессе мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна центра предоставления админуслуг в Одессе, спасаясь от сотрудников военкомата, он госпитализирован, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Одессе за сегодняшний день, помимо десятков уже привычных случаев похищений людей с улиц сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), зафиксированы как минимум два резонансных инцидента. Первый произошёл в одном из центров предоставления админуслуг. К мужчине прямо в здании прибыли сотрудники ТЦК. Чтобы избежать похищения, ему пришлось выпрыгнуть со второго этажа", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
Вчера, 22:39
Он отметил, что мужчина госпитализирован. Во втором случае, по словам депутата, сотрудники военкомата устроили погоню за мужчиной со стрельбой. Военнообязанный скрылся в магазине.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
27 декабря, 19:43
 
В миреУкраинаОдессаАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
