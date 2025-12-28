В Одессе мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от сотрудников военкомата

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна центра предоставления админуслуг в Одессе, спасаясь от сотрудников военкомата, он госпитализирован, сообщил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он отметил, что мужчина госпитализирован. Во втором случае, по словам депутата, сотрудники военкомата устроили погоню за мужчиной со стрельбой. Военнообязанный скрылся в магазине.