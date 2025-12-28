Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/odessa-2065148424.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:18:00+03:00
2025-12-28T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_171:103:1249:709_1920x0_80_0_0_2154f0a2f15e3bd1f8931c5c63d6b5e8.jpg
https://ria.ru/20251228/bpl-2065141525.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_322:0:1267:709_1920x0_80_0_0_9aaf1da4e72240b0deaf3cdc2e6694a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Одессе слышны взрывы" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области объявлена воздушная тревога.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ в ДНР
09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала