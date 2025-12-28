Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Белоруссии за 2025 год станет рекордным, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/oborot-2065178222.html
Товарооборот России и Белоруссии за 2025 год станет рекордным, заявил посол
Товарооборот России и Белоруссии за 2025 год станет рекордным, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2025
Товарооборот России и Белоруссии за 2025 год станет рекордным, заявил посол
Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:45:00+03:00
2025-12-28T14:45:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
москва
вячеслав володин
антон алиханов
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251227/belorussiya-2065114945.html
https://ria.ru/20251224/belorussiya-2064331938.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, москва, вячеслав володин, антон алиханов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Белоруссия, Москва, Вячеслав Володин, Антон Алиханов, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Товарооборот России и Белоруссии за 2025 год станет рекордным, заявил посол

Посол Рогожник: товарооборот РФ и Белоруссии за 2025 г может превысить $60 млрд

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр Рогожник.
"Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов (объема белорусско-российского товарооборота - ред.)", - цитирует дипломата агентство Белта.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Правительство одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом
Вчера, 22:52
По словам Рогожника, западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Белоруссии и России. "Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал посол.
В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое.
Флаги Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Белоруссия получила новые предложения США по Украине
24 декабря, 13:42
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияМоскваВячеслав ВолодинАнтон АлихановГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала