Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/novgorod-2065188324.html
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне - РИА Новости, 28.12.2025
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне
Мужчина утонул в воскресенье в бассейне Дворца спорта Великого Новгорода, следственные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:59:00+03:00
2025-12-28T15:59:00+03:00
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909149227_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6b71235b89da3ce593e4f44e9fb8560b.jpg
https://ria.ru/20251228/shtorm-2065155887.html
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909149227_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ca38ea70ad73382a1e6aca68af29dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне

В Великом Новгороде СК начал проверку после того, как мужчина утонул в бассейне

© Фото : Прокуратура Саратовской областиБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Бассейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Мужчина утонул в воскресенье в бассейне Дворца спорта Великого Новгорода, следственные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что 28 декабря текущего года в утреннее время мужчина 1962 года рождения утонул в плавательном бассейне дворца спорта "Химик", расположенном в городе Великом Новгороде. По данному факту ... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям работников бассейна и своевременности оказанной мужчине неотложной медицинской помощи.
Шторм - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
12:25
 
ПроисшествияВеликий НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала