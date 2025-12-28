https://ria.ru/20251228/novgorod-2065188324.html
В Великом Новгороде мужчина утонул в бассейне
Мужчина утонул в воскресенье в бассейне Дворца спорта Великого Новгорода, следственные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
великий новгород
следственный комитет россии (ск рф)
великий новгород
