Винай Кумар: индийские компании привлекает цена на российскую нефть

Посол Индии в России рассказал в интервью РИА Новости о перспективах привлечения высококвалифицированных специалистов из Индии работать в России, о том, почему индийские компании покупают российскую нефть, и ответил на вопрос, когда Индия начнет выдавать 30-дневные бесплатные электронные туристические визы для туристов и групп из России.

– Как вы оцениваете итоги визита президента Владимира Путина в Индию, который состоялся в начале декабря?

– Мы должны рассматривать этот визит в контексте стратегического партнерства Индии и России, которое продолжается с 2000 года, когда стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве, договорившись также о ежегодном обмене визитами на уровне премьер-министра Индии и президента России. С 2000 года мы проводим ежегодные саммиты поочередно в Нью-Дели и в Москве. В этом году саммит состоялся уже в 23-й раз. Природа отношений Индии и России очень глубока, они служат интересам обеих стран, вносят значительный вклад в региональную и глобальную стабильность. Способствуют процветанию народов наших двух стран. Нынешний визит был сосредоточен в основном на торгово-экономических связях между двумя странами. Я охарактеризовал бы итоги визита как позитивные, в частности, для достижения цели по развитию торговли, поставленной нашими лидерами в прошлом году, которая заключается в том, чтобы довести двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов к 2030 году.

В ходе визита стороны подписали программу развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года, которая будет способствовать достижению обозначенной выше цели. А в ходе бизнес-форума компании установили новые связи между собой. Подписанный меморандум о мобильности рабочей силы поможет нам направлять квалифицированных специалистов и рабочих средней квалификации для дальнейшего развития промышленного и технологического сотрудничества.

– Как вы считаете, Индия и Россия смогли преодолеть проблему дисбаланса во взаимной торговле?

– Мы работаем над устранением этого дисбаланса, был принят ряд мер. Мы расширяем экспортную корзину товаров, которые поставляются из Индии в Россию. В дополнение к новой продукции, которую мы могли бы поставлять на российский рынок, речь идет о безбарьерной торговле, чтобы мы могли экспортировать в Россию в еще больших объемах сельскохозяйственную, рыбную продукцию и морепродукты. Кроме того, мы работаем над привлечением инвестиций, которые приведут к росту экономической активности, включая увеличение экспорта в Россию. Это длительный процесс, но некоторые решения, принятые как в ходе саммита, так и до него, безусловно, помогут в решении проблемы дисбаланса в торговле. Так, например, перед саммитом российская сторона внесла 25 индийских компаний в список тех, кому разрешен экспорт морской продукции в Россию. Кроме того, было получено разрешение на экспорт картофеля, гранатов – эти сельскохозяйственные товары поставляются из Индии в Россию. Мы считаем это все шагами в правильном направлении.

Кроме того, мы уверены, что если у нас будет соглашение о зоне свободной торговли, это поможет преодолеть разрыв, дисбаланс в торговле, увеличив экспорт из Индии. Уже состоялся первый раунд консультаций по зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС перед двусторонним саммитом в Нью-Дели. Переговоры с Евразийской экономической комиссией будут ускорены, чтобы мы могли воспользоваться режимом свободной торговли как можно скорее. Это также станет еще одним шагом в устранении торгового дисбаланса.

– Премьер-министр Индии Нарендра Моди говорил, что наши страны могут достичь отметки в 100 миллиардов товарооборота до 2030 года, как вы думаете, это реально сделать уже в следующем году?

– Цель, которую поставили перед собой лидеры, – это 2030 год. Наши усилия, в том числе мои усилия как посла Индии в России, направлены на то, чтобы сделать все возможное, чтобы бизнес-сообщества взаимодействовали друг с другом, изучали возможности, которые есть у двух стран.

– Как далеко продвинулись переговоры между Индией и Евразийской экономической комиссией по зоне свободной торговли?

– Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат.

– Во время визита президента РФ в Индию, как вы уже упомянули, был подписан меморандум о трудовой миграции, есть ли уже какие-либо контракты между компаниями о привлечении индийского персонала в Россию? Как вы считаете, есть ли перспективы для привлечения индийских IT-специалистов в РФ?

– Безусловно, вы знаете, что с населением в 1,5 миллиарда человек и расширяющимся образовательными и техническими возможностями у Индии есть потенциал стать, как говорят, мировой столицей профессионального мастерства. Есть традиционные регионы, куда направляются специалисты из Индии – на Запад, в регион Персидского залива.

Исходя из требований, которые предъявляет Россия, мы рады, что получили юридический документ для облегчения работы индийского персонала, трудоустройства рабочих из Индии российскими промышленниками и компаниями. По нашим оценкам, около 70-80 тысяч индийских граждан уже трудоустроены в России. Есть целый ряд компаний, которые установили контакты с индийскими контрагентами. В июне этого года мы организовали конференцию по налаживанию контактов между российскими компаниями по подбору персонала и соответствующими агентствами из Индии, а также региональными правительствами. Результатом их плодотворного взаимодействия стал наем десятков тысяч индийцев в короткие сроки. Они работают в сферах строительства, инженерного дела, производства текстиля.

Мы надеемся, что чем больше российских компаний будут узнавать о юридических аспектах заключенного соглашения, о том, что есть правовая база для такого рода сотрудничества, все больше индийской рабочей силы, индийских высококвалифицированных специалистов, включая сферу IT и смежных специальностей, будут приезжать в Россию.

– О каких цифрах может идти речь, на ваш взгляд?

– Вы знаете, я бы не хотел называть цифру, потому что это в большей степени относится к запросам компаний. Мы предлагаем им механизм содействия, предоставляем юридические процедуры и правовую основу для мобильности рабочей силы. Хочу еще раз подчеркнуть, мы будем руководствоваться не цифрами. Мы должны руководствоваться тем, что компании предоставляют безопасную среду для работы, этичные условия труда для специалистов и их семей в соответствии с законами.

– Как вы считаете, будет ли для индийских IT-специалистов работа в России?

– IT – это одна из областей, в которой, как мы видим, сотрудничество расширяется. Появляются новые учреждения, например, Cбербанк открывает IT-хаб в Бангалоре, в компании работает более 300 человек. И я думаю, что высококвалифицированные специалисты из Индии будут открыты к изучению новых возможностей в России.

– Если вы позволите, довольно чувствительный вопрос: заинтересована ли Индия в расширении связей с Россией в военной и военно-технической сфере? Были сообщения о том, что Россия и Индия обсуждают создание совместных предприятий с российскими оборонными компаниями для производства запасных частей для российских истребителей, систем ПВО, это так?

– Я бы не назвал это чувствительным вопросом. Не секрет, что Индия и Россия имеют особое и привилегированное стратегическое партнерство. Также не секрет, это хорошо известно, что у нас создана межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству. Также хорошо известно, что две страны расширили свое сотрудничество в области обороны от закупок оборудования, до создания совместных предприятий, совместного производства и я бы даже сказал совместного проектирования. Проект ракет Brahmos – хороший пример совместного проектирования и производства крылатых ракет, которая сегодня вызывает интерес многих стран за пределами Индии и России. Таким образом, наше сотрудничество в области обороны продолжается. В 2019 году страны подписали соглашение о производстве запасных частей для оборонной продукции советского и российского производства, которое уже реализуется на практике.

Мы работаем по всем этим направлениям в рамках упомянутой мной межправкомиссии. Эта сфера остается постоянной областью нашего сотрудничества, которая служит интересам обеих стран.

– Правда ли, что Индия заинтересована в российских истребителях Су-57?

– Я не буду комментировать конкретное оборудование, потому что эти дискуссии проходят в рамках того инструмента, о котором я упоминал. Вы знаете, что Индия уже эксплуатирует и производит на местном уровне самолеты Су-30. В настоящее время Индия использует систему противовоздушной обороны С-400.

– Планирует ли Индия сохранить импорт нефти из России на том же уровне, что и раньше, даже несмотря на американские санкции?

– Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 миллиарда человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка, могут быть внесены коррективы. Я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его.

– Опасаются ли индийские трейдеры санкций США в отношении российской нефти, российских нефтяных компаний?

– Индийские компании давно работают на этом рынке, работают на других энергетических рынках мира на протяжении десятилетий. Они будут принимать решения, отвечающие их коммерческим интересам.

– Довольна ли Индия ценой на нефть, которую предлагает Россия? Идет ли речь о том, чтобы Индия получала скидки на нефть?

– Очевидно, что цена играет важное значение при определении коммерческой целесообразности. Вот почему компании покупают сырую нефть на этом рынке. Но я не в курсе коммерческих переговоров.

– Как вы оцениваете сотрудничество в освоении космоса между РФ и Индией?

– Это такая же важная область сотрудничества, как и многие другие. Мы удовлетворены тем уровнем взаимодействия, которое у нас есть в подготовке астронавтов, дизайне и комплектации скафандров. Мы считаем, что есть перспективы для дальнейшего углубления сотрудничества в этой области, для новых проектов, новых космических миссий.

– Этой осенью в прокат вышел совместный российско-индийский фильм "Жемчуг", планируют ли наши страны создать совместное производство сериалов, например?

– Область культуры очень важна для развития контактов между людьми. Целый ряд российских академических институтов, университетов, которые предлагают изучение индийских языков, Индии. Индология вызывает большой интерес здесь, в России. Есть интерес к индийской музыке, фильмам, танцам, йоге, аюрведе – традиционной системе индийских знаний. Кстати, в ходе визита президента Путина в Индию было подписано соглашение о проведении Дней культуры в обеих странах. Этим летом у нас с успехом прошел девятидневный индийский фестиваль на Манежной площади, который собрал в общей сложности почти 800 тысяч гостей. Это демонстрирует то, насколько привлекательна индийская культура для наших российских друзей.

Кроме того, во время визита также было подписан меморандум о взаимопонимании об обмене информацией между медиакорпорацией Prasar Bharati и пятью российскими медиахолдингами, включая RT, который запустил вещание из Индии. Мы продолжим расширять наше сотрудничество с Россией в области культуры, включая и совместное производство кинофильмов и телесериалов. Мы также приглашаем кинопродюссеров приезжать снимать свои фильмы в Индию.

Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы.

– Когда начнет работать эта визовая программа?

– Я думаю, очень скоро. Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе.

– Она может заработать до конца года или уже в следующем году?