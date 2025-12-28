Рейтинг@Mail.ru
Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/natsbank-2065200367.html
Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты
Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты - РИА Новости, 28.12.2025
Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты
Национальный банк Южной Осетии будет выпускать памятные банкноты для повышения узнаваемости республики в мире, тираж представленной в сентябре первой банкноты в РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:59:00+03:00
2025-12-28T16:59:00+03:00
в мире
южная осетия
гонконг
оаэ
алан гаглоев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78218/64/782186404_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_3f1334e2bc847c1558a3e60806f0c964.jpg
https://ria.ru/20251204/plisetskaja-2059805654.html
https://ria.ru/20251226/tsb-2064825261.html
https://ria.ru/20251008/banknoty-2047074085.html
южная осетия
гонконг
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78218/64/782186404_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_dfc89fd3be1968de4e7e85b955caf303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, гонконг, оаэ, алан гаглоев
В мире, Южная Осетия, Гонконг, ОАЭ, Алан Гаглоев
Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты

В Южной Осетии будут выпускать памятные банкноты для узнаваемости республики

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Национальный банк Южной Осетии будет выпускать памятные банкноты для повышения узнаваемости республики в мире, тираж представленной в сентябре первой банкноты в 100 заринов уже наполовину раскуплен, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Нацбанка республики Сослан Бекоев в сентябре представили в Цхинвале первую банкноту республики. Банкнота номиналом 100 заринов представлена на форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". На одной стороне банкноты изображен родоначальник осетинской литературы, этнограф Коста Хетагуров, его образ запечатлен на фоне горного пейзажа с видом на его родное село Нар. На другой стороне банкноты - священная гора Бурхох и переднеазиатский леопард, один из символов Южной Осетии.
Коллекционная банкнота к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Москве представили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой
4 декабря, 16:06
"Тираж в 20 тысяч экземпляров вызвал большой интерес у знатоков в этой сфере. Презентации прошли за границей – и в Гонконге, и в ОАЭ. Больше половины тиража уже раскуплено. Думаю, что оставшиеся тоже быстро приобретут. В дальнейшем будут изданы другие банкноты, которые также представим", - сказал Джиоев, рассказывая о выпущенной на 35-летие республики банкноте номиналом 100 заринов и тиражом 20 тысяч экземпляров.
Министр напомнил, что национальный банк Южной Осетии до этого выпускал монеты, посвященные разным деятелям науки и искусства.
"Опыт хороший, и этот формат в целом полезен для нас, для большей узнаваемости Южной Осетии в мире. Можно сказать, что это одна из форм дипломатии. О точных сроках выхода второй банкноты говорить рано, но, если она будет готова, думаю, анонс и презентация пройдут в торжественной обстановке", - добавил министр.
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Банкноты 1000 рублей старого образца останутся в обращении
26 декабря, 12:08
Ранее Нацбанк Южной Осетии выпускал зарины только в виде памятных и инвестиционных монет, выполненных из серебра, золота и серебра с позолотой. Первая такая монета была выпущена в 2013 году. Отчеканенная на Московском монетном дворе, она была посвящена пятилетию со дня признания Россией независимости республики. До настоящего времени увидели свет более трех десятков монет, посвященных выдающимся личностям, памятникам архитектуры, годовщинам провозглашения республики. Законом установлено соотношение зарина к российскому рублю как один к десяти. При этом зарины не могут быть использованы как средство платежа, в качестве такового в Южной Осетии выступает российский рубль.
Аналогичная практика имеет место в другой бывшей грузинской автономии - Республике Абхазия. Там с 2008 года выпускаются памятные инвестиционные монеты, а с 2018 года - памятные банкноты в национальной валюте, апсарах. Как и югоосетинские зарины, они чеканятся на Московском монетном дворе и печатаются на Гознаке. До настоящего времени в Абхазии выпущено пять видов банкнот номиналами 10, 25, 50, 100 и 500 апсаров, а также 130 разновидностей монет из стали, покрытой латунью, из нейзильбера, алюминиевого сплава, серебра и золота.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот
8 октября, 15:15
 
В миреЮжная ОсетияГонконгОАЭАлан Гаглоев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала