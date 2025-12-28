Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Национальный банк Южной Осетии будет выпускать памятные банкноты для повышения узнаваемости республики в мире, тираж представленной в сентябре первой банкноты в 100 заринов уже наполовину раскуплен, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Нацбанка республики Сослан Бекоев в сентябре представили в Цхинвале первую банкноту республики. Банкнота номиналом 100 заринов представлена на форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". На одной стороне банкноты изображен родоначальник осетинской литературы, этнограф Коста Хетагуров, его образ запечатлен на фоне горного пейзажа с видом на его родное село Нар. На другой стороне банкноты - священная гора Бурхох и переднеазиатский леопард, один из символов Южной Осетии.
"Тираж в 20 тысяч экземпляров вызвал большой интерес у знатоков в этой сфере. Презентации прошли за границей – и в Гонконге, и в ОАЭ. Больше половины тиража уже раскуплено. Думаю, что оставшиеся тоже быстро приобретут. В дальнейшем будут изданы другие банкноты, которые также представим", - сказал Джиоев, рассказывая о выпущенной на 35-летие республики банкноте номиналом 100 заринов и тиражом 20 тысяч экземпляров.
Министр напомнил, что национальный банк Южной Осетии до этого выпускал монеты, посвященные разным деятелям науки и искусства.
"Опыт хороший, и этот формат в целом полезен для нас, для большей узнаваемости Южной Осетии в мире. Можно сказать, что это одна из форм дипломатии. О точных сроках выхода второй банкноты говорить рано, но, если она будет готова, думаю, анонс и презентация пройдут в торжественной обстановке", - добавил министр.
Ранее Нацбанк Южной Осетии выпускал зарины только в виде памятных и инвестиционных монет, выполненных из серебра, золота и серебра с позолотой. Первая такая монета была выпущена в 2013 году. Отчеканенная на Московском монетном дворе, она была посвящена пятилетию со дня признания Россией независимости республики. До настоящего времени увидели свет более трех десятков монет, посвященных выдающимся личностям, памятникам архитектуры, годовщинам провозглашения республики. Законом установлено соотношение зарина к российскому рублю как один к десяти. При этом зарины не могут быть использованы как средство платежа, в качестве такового в Южной Осетии выступает российский рубль.
Аналогичная практика имеет место в другой бывшей грузинской автономии - Республике Абхазия. Там с 2008 года выпускаются памятные инвестиционные монеты, а с 2018 года - памятные банкноты в национальной валюте, апсарах. Как и югоосетинские зарины, они чеканятся на Московском монетном дворе и печатаются на Гознаке. До настоящего времени в Абхазии выпущено пять видов банкнот номиналами 10, 25, 50, 100 и 500 апсаров, а также 130 разновидностей монет из стали, покрытой латунью, из нейзильбера, алюминиевого сплава, серебра и золота.
