Нацбанк Южной Осетии продолжит выпускать памятные банкноты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Национальный банк Южной Осетии будет выпускать памятные банкноты для повышения узнаваемости республики в мире, тираж представленной в сентябре первой банкноты в 100 заринов уже наполовину раскуплен, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.

"Опыт хороший, и этот формат в целом полезен для нас, для большей узнаваемости Южной Осетии в мире. Можно сказать, что это одна из форм дипломатии. О точных сроках выхода второй банкноты говорить рано, но, если она будет готова, думаю, анонс и презентация пройдут в торжественной обстановке", - добавил министр.