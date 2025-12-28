СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки

БАНГКОК, 28 дек – РИА Новости. Избирательные участки открылись в столице Мьянмы Нейпьидо, крупнейшем городе Янгоне и других городах и округах страны, входящих в избирательную зону первого этапа всеобщих выборов, которые проходят впервые с 2020 года, сообщает в воскресенье государственный мьянманский телеканал Избирательные участки открылись в столице Мьянмы Нейпьидо, крупнейшем городе Янгоне и других городах и округах страны, входящих в избирательную зону первого этапа всеобщих выборов, которые проходят впервые с 2020 года, сообщает в воскресенье государственный мьянманский телеканал MRTV

"Избирательные участки открылись в 6.00 (2.30 мск), в утренние часы явка избирателей активная. Иностранные наблюдатели работают на избирательных участках в Нейпьидо, Янгоне и других городах", - сообщает телеканал.

В репортаже с выборов MRTV демонстрирует видео с нескольких избирательных участков, расположенных в университетах, общеобразовательных школах, правительственных зданиях и буддийских монастырях. Виден постоянный поток избирателей, на некоторых участках – небольшие очереди. Также телеканал демонстрирует видео с участков, на которых работают иностранные наблюдатели, в том числе из России, Китая, Белоруссии, Индии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Камбоджи, Таиланда, Лаоса и других стран.

Выборы в Мьянме проходят в три этапа в трех выделенных национальным избиркомом зонах голосования: в первой зоне 28 декабря, во второй – 11 января и в третьей – 25 января. В Мьянме избирают депутатов обеих палат союзной ассамблеи (парламента) - палаты национальностей (верхней) и палаты представителей (нижней), а также законодательных собраний семи национальных штатов и семи регионов страны. В обстановке продолжающегося в ряде регионов гражданского конфликта, из соображений безопасности выборы проходят в 265 из 330 округов Мьянмы. Согласно переписи населения 2024 года, в тех округах, где выборы не проходят, проживает около 13% населения.