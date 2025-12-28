Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки
06:57 28.12.2025
СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки
СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки - РИА Новости, 28.12.2025
СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в столице Мьянмы Нейпьидо, крупнейшем городе Янгоне и других городах и округах страны, входящих в избирательную зону первого... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
мьянма
нейпьидо
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
янгон (город)
в мире, мьянма, нейпьидо, янгон (город)
В мире, Мьянма, Нейпьидо, Янгон (город)
СМИ: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки

MRTV: на первых с 2020 года выборах в Мьянме открылись избирательные участки

БАНГКОК, 28 дек – РИА Новости. Избирательные участки открылись в столице Мьянмы Нейпьидо, крупнейшем городе Янгоне и других городах и округах страны, входящих в избирательную зону первого этапа всеобщих выборов, которые проходят впервые с 2020 года, сообщает в воскресенье государственный мьянманский телеканал MRTV.
"Избирательные участки открылись в 6.00 (2.30 мск), в утренние часы явка избирателей активная. Иностранные наблюдатели работают на избирательных участках в Нейпьидо, Янгоне и других городах", - сообщает телеканал.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В столице Мьянмы появилась улица Минская
30 ноября, 07:32
В репортаже с выборов MRTV демонстрирует видео с нескольких избирательных участков, расположенных в университетах, общеобразовательных школах, правительственных зданиях и буддийских монастырях. Виден постоянный поток избирателей, на некоторых участках – небольшие очереди. Также телеканал демонстрирует видео с участков, на которых работают иностранные наблюдатели, в том числе из России, Китая, Белоруссии, Индии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Камбоджи, Таиланда, Лаоса и других стран.
Выборы в Мьянме проходят в три этапа в трех выделенных национальным избиркомом зонах голосования: в первой зоне 28 декабря, во второй – 11 января и в третьей – 25 января. В Мьянме избирают депутатов обеих палат союзной ассамблеи (парламента) - палаты национальностей (верхней) и палаты представителей (нижней), а также законодательных собраний семи национальных штатов и семи регионов страны. В обстановке продолжающегося в ряде регионов гражданского конфликта, из соображений безопасности выборы проходят в 265 из 330 округов Мьянмы. Согласно переписи населения 2024 года, в тех округах, где выборы не проходят, проживает около 13% населения.
По конституции 2008 года, действующей в Мьянме, палата национальностей состоит из 224 депутатских мест, палата представителей - из 440, из которых 110 конституционно закреплены за депутатами от вооруженных сил.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
26 декабря, 13:51
 
В миреМьянмаНейпьидоЯнгон (город)
 
 
