МВД назвало признаки, которые помогут таксистам распознать жертв мошенников

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Оформление заказа на третье лицо, встревоженный вид пассажира и постоянные разговоры по телефону – совокупность признаков, которые помогут водителям такси распознать жертв мошенников, сообщается в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В управлении рассказали, что с жертвами мошенников встречаются чаще всех полицейские, сотрудники банков, а также таксисты. В МВД также добавили, что есть ряд признаков, по совокупности которых, водители могут распознать в пассажире жертву злоумышленников.

Так, если заказ оформлен не для себя, а для третьего лица. И заказчик управляет процессом дистанционно, то это может стать одним из таких признаков.

"Пожилые или растерянные пассажиры. Человек выглядит встревоженным, подавленным или наоборот, предельно сосредоточенным. Пассажир постоянно разговаривает по телефону. Для поддержания психологического воздействия злоумышленники могут поддерживать диалог часами и даже днями", - говорится в Telegram-канале управления.

В ведомстве отметили, что по отдельности признаки могут быть случайными.

Кроме того, в управлении посоветовали водителям, если они заметили несколько перечисленных признаков в поведении пассажира, постараться поговорить с ним, сделать паузу и все перепроверить.

Также стоит посоветовать пассажиру связаться родственниками или близкими и рассказать, что происходит. При этом, если вдруг человек говорит, что ему запрещено звонить близким, то это является типичным признаком мошенничества.

"Предложите обратиться в полицию, а если собеседник вашего пассажира отказывается - сделайте это сами. Можно позвонить по номеру 102 или 112, заехать в ближайший отдел или обратиться к экипажу ДПС", - отметили в ведомстве.