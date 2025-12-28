Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Людям с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и онкологией опасно употребление алкоголя, им не стоит делать себе поблажку и в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.