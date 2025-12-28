https://ria.ru/20251228/murashko-2065121065.html
Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2025
Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Людям с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и онкологией опасно употребление алкоголя, им не стоит делать себе поблажку и в новогоднюю ночь,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T01:36:00+03:00
2025-12-28T01:36:00+03:00
2025-12-28T05:52:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003793182_0:119:3020:1818_1920x0_80_0_0_762c62c27fb90fab57e846ec51672816.jpg
https://ria.ru/20251225/murashko-2064621044.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003793182_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_99b7d1de69e23f900c90474455b1495f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Мурашко: от алкоголя в новогоднюю ночь стоит отказаться людям с болезнями печени