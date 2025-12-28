Глава МИД Афганистана обсудил с американским дипломатом развитие отношений

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки в воскресенье обсудил развитие отношений с США с прибывшим в Кабул экс-спецпредставителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом, сообщила пресс-служба афганского внешнеполитического ведомства.
"На этой встрече состоялись всесторонние обсуждения путей, возможностей и проблем развития двусторонних отношений между Афганистаном и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Моттаки заявил, что более четырех лет назад, после вывода иностранных войск из Афганистана и окончания войны, взаимодействие между Исламским Эмиратом Афганистан и Соединенными Штатами Америки фактически вступило в новый этап.
Он добавил, что в настоящее время существуют возможности для развития отношений между двумя государствами во многих областях, над которыми можно работать посредством постоянных переговоров.
"Халилзад отметил как достойные похвалы достижения в области обеспечения безопасности и восстановления в Афганистане. Он также назвал переговоры по соответствующим вопросам между двумя странами важными и подчеркнул необходимость продолжения двусторонних встреч", - отмечает пресс-служба.
Халилзад - американский дипломат, занимал пост постпреда США при ООН в период президентства Джорджа Буша-младшего и в начале президентского срока Барака Обамы. До этого он занимал посты посла в Афганистане (2003-2005) и в Ираке (2005-2007). С сентября 2018 года по август 2021 года Халилзад являлся специальным представителем США по примирению в Афганистане в администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена. На этой должности он вел переговоры с представителями движения "Талибан", результатом которых стало заключение Дохийского соглашения и последующий вывод американских войск из Афганистана.
Как отмечают наблюдатели, появление Халилзада в Кабуле обычно предшествует необъявленным визитам американских делегаций, оперативно решающих с афганским руководством безотлагательные вопросы.
