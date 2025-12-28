https://ria.ru/20251228/moskva-2065225025.html
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро - РИА Новости, 28.12.2025
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро
Новые станции метро появятся примерно в десяти районах Москвы, в том числе на проспекте Мира и в Печатниках, в ближайшие пять лет, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:41:00+03:00
2025-12-28T20:41:00+03:00
2025-12-28T20:41:00+03:00
москва
бирюлево восточное
ярославский район
сергей собянин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764843832_0:134:3135:1897_1920x0_80_0_0_a317c65b49869034338880854d0955aa.jpg
https://ria.ru/20251226/peterburg-2064984729.html
москва
бирюлево восточное
ярославский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764843832_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_ead8a44aa9b49f741504f0f3c100636c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бирюлево восточное, ярославский район, сергей собянин, общество
Москва, Бирюлево Восточное, Ярославский район, Сергей Собянин, Общество
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро
Собянин: новые станции метро появятся в Печатниках и на проспекте Мира в Москве