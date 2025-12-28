Рейтинг@Mail.ru
20:41 28.12.2025
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро
москва
бирюлево восточное
ярославский район
сергей собянин
общество
москва, бирюлево восточное, ярославский район, сергей собянин, общество
Москва, Бирюлево Восточное, Ярославский район, Сергей Собянин, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новые станции метро появятся примерно в десяти районах Москвы, в том числе на проспекте Мира и в Печатниках, в ближайшие пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В ближайшие пять лет мы видим, что порядка десяти районов Москвы получат новые станции метрополитена. Это Бирюлево Восточное, Западное, это и дополнительные станции в Ярославском районе, на проспекте Мира, в Гольяново появится еще одна станция, Рублево-Архангельское направление", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на канале "Россия 1".
Он напомнил, что ожидается продление Филевской линии в Можайский район, метро придет и в Сколково. Также идет продление Троицкой линии до самого Троицка. В Печатниках также появится новая станция, добавил мэр.
МоскваБирюлево ВосточноеЯрославский районСергей СобянинОбщество
 
 
