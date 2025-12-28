МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спутники с символикой московского метро отправят на орбиту в честь 90-летия метрополитена столицы, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Юбилейный год столичного метро подходит к завершению, и мы делаем это по-настоящему космически. Максим Ликсутов рассказал, что в честь 90-летия Московского метрополитена на орбиту Земли отправят спутники с символикой метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве уточнили, что на малых космических аппаратах разместили: детский рисунок про метро, который горожане выбрали с помощью голосования в проекте "Активный гражданин"; логотип "90 лет метро"; персонажа Московского транспорта — Метрошу.
Спутники будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" госкорпорации "Роскосмос", добавили в департаменте транспорта. Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, работы в радиочастотном диапазоне и приема сигналов.
