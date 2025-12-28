Рейтинг@Mail.ru
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны
Хорошие новости
 
14:11 28.12.2025 (обновлено: 16:41 28.12.2025)
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны - РИА Новости, 28.12.2025
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны
В Московском зоопарке появились кускус и две ехидны, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.12.2025
евразия, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Евразия, Московский зоопарк, Москва
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны

Кускус и две ехидны появились в Московском зоопарке

Полосатый кускус в Московском зоопарке
Полосатый кускус в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Московский зоопарк
Полосатый кускус в Московском зоопарке
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке появились кускус и две ехидны, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"В экспериментальный отдел мелких млекопитающих Московского зоопарка прибыли один кускус и две ехидны. Пока новых животных разместили в служебных помещениях, где они осваиваются под наблюдением зоологов. Посетители смогут увидеть их после адаптации и подготовки экспозиции", — говорится в релизе.
Ослик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ослик Жорик, перевозивший снаряды, поселился в Детском зоопарке
Вчера, 15:46
В публикации пояснили, что эти животные редко встречаются в зоопарках Евразии, а в других российских питомниках они не представлены вообще.
"Полосатый кускус обитает в тропических лесах и проводит почти всю свою жизнь на деревьях", — указано в сообщении.

Австралийская ехидна же обладает редкой способностью улавливать колебания электрического поля, которые создает ее добыча — черви и насекомые.
Андский кондор в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы
17 декабря, 10:49
 
Хорошие новостиЕвразияМосковский зоопаркМосква
 
 
