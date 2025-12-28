https://ria.ru/20251228/moskva-2065174597.html
В Московский зоопарк прибыли кускус и две ехидны
В Московском зоопарке появились кускус и две ехидны, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.12.2025
