Более половины перенаправленных самолетов "Аэрофлота" вылетели в Москву
11:02 28.12.2025 (обновлено: 11:14 28.12.2025)
Более половины перенаправленных самолетов "Аэрофлота" вылетели в Москву
Более половины перенаправленных самолетов "Аэрофлота" вылетели в Москву

CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более половины самолетов "Аэрофлота", перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся рейсов ожидается до 14.00 мск, сообщила авиакомпания.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
"В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву... Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск", - говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании остается на запасных аэродромах в связи с окончанием отдыха экипажей, с целью не превышения норматива рабочего времени. На время ожидания пассажирам этих рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов
Вчера, 21:26
 
МоскваАэрофлотОбщество
 
 
