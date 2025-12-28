https://ria.ru/20251228/moskva-2065147994.html
В Москве столкнулись машина и электробус
В Москве столкнулись машина и электробус - РИА Новости, 28.12.2025
В Москве столкнулись машина и электробус
Машина столкнулась с электробусом в районе Смоленско-Сенной площади Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T10:13:00+03:00
2025-12-28T10:13:00+03:00
2025-12-28T10:13:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/75/1520497572_0:53:3302:1910_1920x0_80_0_0_9371cbbe5a616f985279d97af5bf27a9.jpg
https://ria.ru/20251213/moskva-2061893478.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/75/1520497572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0ac3b5029af8e62dfb281509b7a30f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве столкнулись машина и электробус
В Москве на Смоленско-Сенной площади электробус столкнулся с автомобилем