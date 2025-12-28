Рейтинг@Mail.ru
В Москве столкнулись машина и электробус - РИА Новости, 28.12.2025
10:13 28.12.2025
В Москве столкнулись машина и электробус
Машина столкнулась с электробусом в районе Смоленско-Сенной площади Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В Москве столкнулись машина и электробус

В Москве на Смоленско-Сенной площади электробус столкнулся с автомобилем

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Машина столкнулась с электробусом в районе Смоленско-Сенной площади Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня в районе 5.38 утра в районе Смоленско-Сенной площади произошло столкновение автомобиля и электробуса. Движение на месте не затруднялось", - говорится в сообщении.
