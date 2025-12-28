https://ria.ru/20251228/moskva-2065146362.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16-18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16-18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до минус 10 - минус 15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что в заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10, снегопады продолжатся.
"Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, будут постепенно расти. К Новому году в мегаполисе ожидается до 16-18 сантиметров", - добавил синоптик.