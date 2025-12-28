Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/moskva-2065146362.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16-18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T09:43:00+03:00
2025-12-28T09:43:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156198/70/1561987078_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_a400f75ad5e9e690225b0412da2c1dd6.jpg
https://ria.ru/20251227/moskva-2065029071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156198/70/1561987078_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_f0322bd00fe37c1d20127ed6b10b2b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Тишковец: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 15

© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16-18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до минус 10 - минус 15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10, снегопады продолжатся.
"Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, будут постепенно расти. К Новому году в мегаполисе ожидается до 16-18 сантиметров", - добавил синоптик.
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Вчера, 09:59
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала