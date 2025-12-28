Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16-18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10, снегопады продолжатся.

"Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, будут постепенно расти. К Новому году в мегаполисе ожидается до 16-18 сантиметров", - добавил синоптик.